На электронных табло показывается актуальная информация о предстоящих событиях

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На электронных табло показывается актуальная информация о предстоящих событиях, кроме того водителям советуют сменить летние шины на зимние. Среди актуальных событий это перекрытие движения улицы Хлобыстова от Рязанского проспекта до улицы Вострухина с 28.10 по 03.11. По Лермонтовскому проспекту организована выделенная полоса. С 28.10 по 03.11 будут закрыты станции метро " Лермонтовский проспект ", "Жулебино", "Котельники". Будут курсировать бесплатные автобусы.