Первый двухэтажный «Аэроэкспресс» запустят 27 октября

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Кoмпaния «Aэрoэкспрeсс», зaнимaющaяся пeрeвoзкaми нa элeктричкax из московских аэропортов в город, запускает двухэтажные аэроэкспрессы. Первый рейс состоится 27 октября и он будет отправлен с Киевского вокзала Москвы в аэропорт Внуково. Ожидается, что на линии в Домодедово они будут запущены ориентировочно в конце года. Отправлять их в Шереметьево не планируется – двухэтажный состав слишком габаритен, чтобы проехать под мостом у Белорусского вокзала. В 2013 году «Аэроэкспресс» заключил с компанией Stadler Rail Group контракт на поставку 25 поездов (118 двухэтажных вагонов) на сумму 380 миллионов евро. Однако в 2016 году объем закупки сократили, и в итоге «Аэроэкспресс» получил 11 поездов (62 вагона) на сумму 183 миллиона евро.