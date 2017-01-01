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На станциях Моссельмаш, НАТИ и Петровско-Разумовское 28 октября не будут останавливаться электрички

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:50
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28 октября на один день изменится расписание некоторых электричек Ленинградского направления. Поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на станциях Моссельмаш, НАТИ и Петровско-Разумовское. Изменения связаны с модернизацией железнодорожных путей на участке Ховрино — Москва. Чтобы попасть на станции, пассажирам нужно будет проехать до платформы Останкино и пересесть на поезд, который идет в противоположном направлении. При этом будут действительны билеты, купленные на станциях, которые расположены на участке Тверь (Конаково) — Моссельмаш. Пассажиры с билетами до станций Моссельмаш, НАТИ и Петровско-Разумовское смогут бесплатно доехать до Москвы. Кроме того, 28 октября отменят некоторые пригородные электрички, следующие из Москвы в Тверь. С изменениями в расписании можно ознакомиться на стендах вокзалов и станций, а также на сайте РЖД.

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