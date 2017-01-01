Фасад отеля "Метрополь" отреставрируют в 2018 году

Автор: Uwis Дата публикации: 21:48

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Будут приведены в порядок 23 мозаичных панно, включая работу Михаила Врубеля "Принцесса Греза", металлические балконы, декоративные элементы, лепнина и др.