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Обзор погоды в Москве - 26 октября

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
21:47
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Днём 26 октября в Москве пошёл снег. Снежные хлопья вплоть до вечера засыпали столичные улицы. На улице дул прохладный юго-восточный ветер. Температура опустилась до -2°C. По сообщению синоптиков, в ночь на 27 октября в городе выпадет до 5 см снега. Столбик термометра покажет -1°C. В связи с ухудшением погодных условий, автомобилистам стоит быть более внимательными на столичных дорогах.

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