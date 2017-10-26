Тушение пожара на складе в Электролитном проезде с высоты птичьего полета
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 21:41
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Столичные пожарные ликвидировали открытое горение на площади 500 кв. м в четырехэтажном здании у станции метро «Нагорная». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС. «В 20:46 было ликвидировано открытое возгорание в четырехэтажном административно-складском здании по адресу: Электролитный проезд, д. 3, стр. 5. Площадь пожара составила 500 кв. м. Есть один пострадавший. В тушении принимают участие 66 человек и 18 единиц техники», - говорится в сообщении.
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