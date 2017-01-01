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Вечерний снегопад на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
26.10 22:31
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В столице ветрено и холодно, и мелкий снег усыпает всё вокруг.

  • 21
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