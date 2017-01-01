На площади перед «Москвариумом» появится «сухой фонтан»

Автор: Uwis Дата публикации: 26.10 22:54

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На площади перед «Москвариумом» строится пешеходный «сухой фонтан» с амфитеатром, подсветкой и динамическими струями воды.