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На площади перед «Москвариумом» появится «сухой фонтан»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
26.10 22:54
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На площади перед «Москвариумом» строится пешеходный «сухой фонтан» с амфитеатром, подсветкой и динамическими струями воды.

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