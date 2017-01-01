Пригородные электропоезда перейдут на зимнее расписание с 29 октября

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195659

Поезда пригородного сообщения перейдут на зимнее расписание с 29 октября 2017 года. Изменения коснутся графика движения электропоездов, которые дополнительно назначали весной и летом.На Савёловском направлении отменят 4 поезда выходного дня: № 6104 Москва — Большая Волга в 08:23, № 6107 Большая Волга — Москва в 11:58, № 6314 Москва — Савёлово в 15:39 и № 6321 Савёлово – Москва в 18:14. А электричка № 6629 Лобня – Москва-Бутырская в 19:42, действовавшая по будням, с 29 октября станет ежедневной.На Белорусском направлении отменят три поезда: № 6317 Москва – Можайск в 05:11, № 6344 Можайск – Москва в 16:28, № 6345 Москва – Можайск в 12:19. Кроме того, изменится путь следования двух электричек: маршрут № 6328 Бородино – Москва в 08:50 сократится, поезда будут отправляться от Можайска. А маршрут следования электрички № 6224 Можайск – Лобня в 08:13, наоборот, продлится: она станет курсировать от станции Бородино. Поезд № 6301 Москва – Можайск в 05:43, следующий по пятницам, станет ежедневным. У ряда поездов изменяется режим остановок: составы будут подъезжать к станциям на две минуты раньше или позже. Время отправления этих электричек останется прежним.Изменения в движении электропоездов коснутся и остальных направлений. Планировать свои поездки за город, следить за изменениями расписания электричек и подыскивать альтернативные маршруты взамен отменённых можно на сайте ЦППК.