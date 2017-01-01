В серьёзном ДТП на Енисейской улице пострадал 1 человек

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90 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195660

Серьёзное ДТП произошло вечером 26 октября на северо-востоке столицы. На Енисейской улице, на перекрёстке со Староватутинским проездом, столкнулись 3 автомобиля: "ГАЗель", "УАЗ Патриот" и "Skoda Octavia".Как пояснили очевидцы ДТП, автомобили "УАЗ" и "Skoda" двигались по Енисейской улице в сторону центра и совершали на перекрёстке левый поворот, в Староватутинский проезд. В это же время с противоположной стороны Енисейской улицы двигался автомобиль "ГАЗель". На середине перекрёстка произошло лобовое столкновение а/м "ГАЗель" и "Шкода". От удара автомобиль "Шкода" развернуло, он ударил ехавший слева от него автомобиль "УАЗ". Фургон также развернуло и он выехал на тротуар.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Шкода". Его с различными травмами госпитализировали в больницу. После ДТП произошёл розлив технических жидкостей. На место ДТП были вызваны пожарные, которые пролили водой проезжую часть. Для предотвращения образования гололедицы были вызваны коммунальные службы города. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.