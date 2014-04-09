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Здание Музея кино на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:05
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Павильон №36, где разместился Музей кино, был построен еще в начале 1950-х годов, а весной 2016 года начались работы по его капремонту и приспособлению под нужды музея. В постоянной экспозиции Музея кино представлены костюмы героев фильмов, фотографии со съемочных площадок, афиши и плакаты кинолент разных лет, диафильмы, эскизы, кино- и фототехника, живопись, рукописи и другие экспонаты. Также частью музея стал научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, в котором посетители могут увидеть подлинные личные вещи режиссера, его рисунки и рукописи.

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