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В Москве идет ливневый снег

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
08:29
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Утром 27 октября в столице идёт ливнивый снег. Температура воздуха составляет -1ºC. Из-за снега на дорогах возможны затруднения в движении автотранспорта.

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