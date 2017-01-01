В Москве идет ливневый снег

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 08:29

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Утром 27 октября в столице идёт ливнивый снег. Температура воздуха составляет -1ºC. Из-за снега на дорогах возможны затруднения в движении автотранспорта.