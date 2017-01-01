В Челябинской области асфальт раскрошился через полмесяца после ремонта (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 09:32

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195668

В Челябинской области новый асфальт не выдержал проверку временем и раскрошился буквально через две недели после ремонта. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал это видео.По словам автомобилиста, пару недель назад у станции "Баландино" отремонтировали участок дороги. На протяжении примерно трёх километров постелили новый асфальт. Каково было возмущение местных жителей, когда спустя полмесяца дорожное полотно местами стало крошиться.Автор видео рассказывает, что островки начавшего разрушаться асфальта постоянно встречаются на протяжении всего отремонтированного участка. "Качество асфальта ужасное." - заключает мобильный репортёр.