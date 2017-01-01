В Челябинской области асфальт раскрошился через полмесяца после ремонта (ВИДЕО)
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 09:32
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По словам автомобилиста, пару недель назад у станции "Баландино" отремонтировали участок дороги. На протяжении примерно трёх километров постелили новый асфальт. Каково было возмущение местных жителей, когда спустя полмесяца дорожное полотно местами стало крошиться.
Автор видео рассказывает, что островки начавшего разрушаться асфальта постоянно встречаются на протяжении всего отремонтированного участка. "Качество асфальта ужасное." - заключает мобильный репортёр.
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