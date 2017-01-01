Вода сомнительного качества насторожила жителя Екатеринбурга
- Автор:
- volum9
- Дата публикации:
- 09:55
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- 19
На первый взгляд, жидкость - вполне обычного цвета. Однако на фоне белой раковины становится заметно, что она имеет желтоватый оттенок, похожий, например, на слабо заваренный чай. Присутствует ли посторонний запах и вкус - екатеринбуржец не уточняет. Однако умываться такой водой мобильный репортёр всё же не рискнул.
По словам автора видео, такая вода потекла из-под крана накануне в квартире одного из домов района Эльмаш.
- 19
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