Вода сомнительного качества насторожила жителя Екатеринбурга

Автор: volum9 Дата публикации: 09:55

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195669

"Хотел помыть лицо, а тут..." - вода сомнительного качества потекла из крана у жителя Екатеринбурга.На первый взгляд, жидкость - вполне обычного цвета. Однако на фоне белой раковины становится заметно, что она имеет желтоватый оттенок, похожий, например, на слабо заваренный чай. Присутствует ли посторонний запах и вкус - екатеринбуржец не уточняет. Однако умываться такой водой мобильный репортёр всё же не рискнул.По словам автора видео, такая вода потекла из-под крана накануне в квартире одного из домов района Эльмаш.