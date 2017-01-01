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Снежное утро в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:31
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Снег, гололедица и температура около 0 ожидаются сегодня в столичном регионе. На выходных потеплеет (до +3) и пройдут дожди.

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