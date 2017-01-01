Снежное утро в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 09:56

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Всю ночь в Москве шёл снег. Утром, 27 октября снежный покров сохранился на улицах, во дворах и на автомобилях. Небо плотно затянуто облаками. В некоторых округах столицы идёт небольшой снег. Столбик термометра опустился до -1°C. По сообщению синоптиков, в дневные часы снег продолжит засыпать городские улицы. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер, его скорость составит 5-10 м/с. Температура поднимется до +3°C. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.