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Лысому коту-сфинксу набили татуировку

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:11
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То ли - летучая мышь-мутант. То ли - какой-то череп с крыльями. Такой татуировкой - семейная пара с Украины украсила своего кота Яшу. Породы канадский сфинкс. То есть - лысого.

Как сообщается, специально под это дело - завели аккаунт в "Инстаграм". Где - помимо фотографий - выкладывают ещё и видеоролики. В общем, хвастаются. Вот только юзеры - инициативу не оценили. Обвинили хозяев в жестоком обращении с животным. И даже назвали - живодёрами.

Надо сказать, что кожа у таких кошек - действительно очень нежная. Да и наркоз, под которым наносили наколку, - процедура для них достаточно вредная. Поэтому возмущение блогосферы - вполне можно понять.
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