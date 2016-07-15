Лысому коту-сфинксу набили татуировку
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:11
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- 23
Как сообщается, специально под это дело - завели аккаунт в "Инстаграм". Где - помимо фотографий - выкладывают ещё и видеоролики. В общем, хвастаются. Вот только юзеры - инициативу не оценили. Обвинили хозяев в жестоком обращении с животным. И даже назвали - живодёрами.
Надо сказать, что кожа у таких кошек - действительно очень нежная. Да и наркоз, под которым наносили наколку, - процедура для них достаточно вредная. Поэтому возмущение блогосферы - вполне можно понять.
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