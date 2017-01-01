Студент устроил стрельбу из пистолета с балкона дома в Харькове
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:28
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По крайней мере, герой этого ролика, похоже, не придумал для избавления от скуки ничего лучше. Да ещё и поделился записью своего сомнительного подвига в соцсетях. Правда, последнее может обойтись ему дорого.
Сообщается, что в полиции уже пообещали провести проверку. И выяснить - было оружие боевым или травматическим. В любом случае, наказание за такое полагается суровое.
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