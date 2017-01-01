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Студент устроил стрельбу из пистолета с балкона дома в Харькове

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:28
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Балкон университетского кампуса, пистолет и выстрелы. Так развлекаются в Харькове.

По крайней мере, герой этого ролика, похоже, не придумал для избавления от скуки ничего лучше. Да ещё и поделился записью своего сомнительного подвига в соцсетях. Правда, последнее может обойтись ему дорого.

Сообщается, что в полиции уже пообещали провести проверку. И выяснить - было оружие боевым или травматическим. В любом случае, наказание за такое полагается суровое.
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