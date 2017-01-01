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Серия мощных взрывов на заводе фейерверков в Индонезии унесла жизни десятков людей

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:47
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Почти полсотни погибших, десятки раненых. Такое - возможно не только при теракте. В объективы камер мобильных репортёров из Индонезии - попала на видео страшная трагедия - сильнейший пожар и серия мощных взрывов на фабрике по изготовлению фейерверков.

Кадры с места событий - одновременно зрелищные и жуткие. Огромные языки пламени, густой чёрный дым, паника, крики перепуганных людей, треск полыхающей пиротехники - и следы от взлетающих в небо петард и ракет. Спастись в таких условиях у большинства работников предприятия - не было ни шанса. Да и само здание, судя по этим кадрам, практически полностью разрушено.

Что стало причиной катастрофы - пока, как сообщается, выяснить не удалось. Но уже понятно: тут - хватило бы и одной случайной искры.
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