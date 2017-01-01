Смертельное ДТП произошло на трассе М7 в Татарстане
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:58
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Авария произошла 23 октября 2017 года. Водитель иномарки попытался обогнать большегруз на повороте. Внезапно на встречку буквально вынырнул автоприцеп. 57-летний водитель легковой машины не успел ничего сделать - после лобового удара машину отбросило на несколько десятков метров. Неуправляемый автомобиль задел еще несколько машин.
Сообщается, что водитель и пассажир легковушки скончались на месте, еще одну женщину спасатели вырезали из искореженного салона, и оказали ей первую помощь. Однако спустя несколько дней она умерла в больнице. Остальные участники массового ДТП не пострадали.
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