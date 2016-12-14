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В Ишимбае на дороге взорвался автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:20
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В Башкирии на ходу взорвалась машина, в которой ехали два человека.

Как потом выяснилось, пассажир пытался продемонстрировать водителю боевую гранату Ф-1, сунул руку в карман и - случайно выдернул кольцо. Раздался взрыв, в автомобиле, как видно на кадрах с камер наблюдения, вылетели стекла.

Сообщается, что мужчина погиб на месте. Хозяин легковушки получил множественные ранения, но врачам удалось его спасти. По факту происшествия Следственный комитет республики возбудил уголовное дело.

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