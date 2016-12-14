В Ишимбае на дороге взорвался автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:20
-
- 16
Как потом выяснилось, пассажир пытался продемонстрировать водителю боевую гранату Ф-1, сунул руку в карман и - случайно выдернул кольцо. Раздался взрыв, в автомобиле, как видно на кадрах с камер наблюдения, вылетели стекла.
Сообщается, что мужчина погиб на месте. Хозяин легковушки получил множественные ранения, но врачам удалось его спасти. По факту происшествия Следственный комитет республики возбудил уголовное дело.
- 16
Комментарии (0)