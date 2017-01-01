Неуклюжая автоледи разбила на парковке несколько машин
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:29
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Как видно на кадрах, она начала сдавать задним ходом и даже успешно покинула парковочное место. И вдруг машину понесло назад. Джип смял пару автомобилей - но и после этого не остановился. Опасную поездку прервала бетонная стена, в которую внедорожник на высокой скорости врезался задним бампером.
Сообщается, что теперь неловкой автомобилистке придется возмещать ущерб. Как предполагают пользователи, причина сокрушительного фиаско банальна - перепутанные педали.
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