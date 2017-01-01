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Неуклюжая автоледи разбила на парковке несколько машин

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:29
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В Якутске владелица мощного внедорожника протаранила несколько машин, пытаясь выехать с парковки во дворе.

Как видно на кадрах, она начала сдавать задним ходом и даже успешно покинула парковочное место. И вдруг машину понесло назад. Джип смял пару автомобилей - но и после этого не остановился. Опасную поездку прервала бетонная стена, в которую внедорожник на высокой скорости врезался задним бампером.

Сообщается, что теперь неловкой автомобилистке придется возмещать ущерб. Как предполагают пользователи, причина сокрушительного фиаско банальна - перепутанные педали.
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