В небе над Ямалом заметили странный светящийся круг
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:50
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На видео сняли, как в небе появился странный светящийся круг, который постепенно увеличивался в диаметре и одновременно тускнел. Это стало самой обсуждаемой темой в соцсетях. Пользователи гадают, что это могло быть. Версии самые разные, в том числе, инопланетное пришествие.
Но все-таки большинство, как сообщается, склоняются к мысли, что необычный шар - последствия военных испытаний.
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