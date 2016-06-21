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В небе над Ямалом заметили странный светящийся круг

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:50
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Жители сразу нескольких районов на Ямале стали свидетелями необычного явления.

На видео сняли, как в небе появился странный светящийся круг, который постепенно увеличивался в диаметре и одновременно тускнел. Это стало самой обсуждаемой темой в соцсетях. Пользователи гадают, что это могло быть. Версии самые разные, в том числе, инопланетное пришествие.

Но все-таки большинство, как сообщается, склоняются к мысли, что необычный шар - последствия военных испытаний.
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