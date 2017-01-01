Кучи мусора остались после туристов у озера Святое в Шатуре

Автор: m777m12 Дата публикации: 15:04

19

19 0

19

19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195694

Отдыхающие уехали, а мусор остался. И покрыл прилегающую к озеру Святое территорию в подмосковной Шатуре. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.По словам очевидца, в лесополосе, вдоль водоёма, валяются кучи мусора. Земля покрыта пустыми пакетами, упаковками, пластиковыми бутылками и прочими бытовыми отходами.При этом, мобильный репортёр отмечает, что виноваты в загрязняющих экологию залежах не только туристы: "Подъезд к озеру есть, дорога есть. А мусорных баков здесь нет. А потом говорят, что мы свиньи. Контейнер стоял - мусор бы не валялся," - пишет автор видео.