Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Кучи мусора остались после туристов у озера Святое в Шатуре

Кучи мусора остались после туристов у озера Святое в Шатуре

Автор:
m777m12
Дата публикации:
15:04
  • 19
  • 0

Отдыхающие уехали, а мусор остался. И покрыл прилегающую к озеру Святое территорию в подмосковной Шатуре. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

По словам очевидца, в лесополосе, вдоль водоёма, валяются кучи мусора. Земля покрыта пустыми пакетами, упаковками, пластиковыми бутылками и прочими бытовыми отходами.

При этом, мобильный репортёр отмечает, что виноваты в загрязняющих экологию залежах не только туристы: "Подъезд к озеру есть, дорога есть. А мусорных баков здесь нет. А потом говорят, что мы свиньи. Контейнер стоял - мусор бы не валялся," - пишет автор видео.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

73 0
02:22 | Cherlina
Встреча актера Хафтора Бьёрнссона, сыгравшего в знаменитом сериале «Игра престолов» (фото)
38 0
09:32 | Аноним
В Челябинской области асфальт раскрошился через полмесяца после ремонта (ВИДЕО)
626 2
24.10 17:10 | OlesyaMashkina
Экологическая катастрофа в городе Ивдель Свердловской области + Официальный ответ УГМК
31 0
22.10 20:16 | facebook1952740395000745
Свалка мусора рядом с хлебзаводом в Омске
168 0
26.10 08:22 | Shomer
В Сочи прошёл кислотный дождь (ВИДЕО)