Кучи мусора остались после туристов у озера Святое в Шатуре
- Автор:
- m777m12
- Дата публикации:
- 15:04
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По словам очевидца, в лесополосе, вдоль водоёма, валяются кучи мусора. Земля покрыта пустыми пакетами, упаковками, пластиковыми бутылками и прочими бытовыми отходами.
При этом, мобильный репортёр отмечает, что виноваты в загрязняющих экологию залежах не только туристы: "Подъезд к озеру есть, дорога есть. А мусорных баков здесь нет. А потом говорят, что мы свиньи. Контейнер стоял - мусор бы не валялся," - пишет автор видео.
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