Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работа шиномонтажа в Шатуре

Работа шиномонтажа в Шатуре

Автор:
m777m12
Дата публикации:
16:35
  • 29
  • 0

Работа шиномонтажа в Шатуре.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
15:04 | m777m12
Кучи мусора остались после туристов у озера Святое в Шатуре
56 0
26.10 16:10 | Decant-VDV
На трассе М4 вблизи города Видное сгорел автомобиль
102 2
22.10 20:06 | Max_019
В столичных шиномонтажах аншлаг
83 0
22.10 10:11 | m777m12
Первый снег в Шатуре в Подмосковье