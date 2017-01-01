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Первый двухэтажный аэроэкспресс отправился с Киевского вокзала в аэропорт Внуково

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:24
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Первый двухэтажный аэроэкспресс отправился 27 октября в 14:00 с Киевского вокзала в аэропорт Внуково.

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