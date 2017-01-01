В Воронеже растаскивают стройматериалы с территории строящейся школы

Автор: Вячеслав Олейник Дата публикации: 15:33

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195701

"Воруют средь бела дня! На улице Шишкова идёт строительство школы №102. Среди бела дня рабочие выносят строй материалы и грузят их в частный автомобиль, стоящий во дворе," - сообщает мобильный репортёр, запечатлевший действия мужчин на видео.