Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Воронеже растаскивают стройматериалы с территории строящейся школы

В Воронеже растаскивают стройматериалы с территории строящейся школы

Автор:
Вячеслав Олейник
Дата публикации:
15:33
  • 9
  • 0

"Воруют средь бела дня! На улице Шишкова идёт строительство школы №102. Среди бела дня рабочие выносят строй материалы и грузят их в частный автомобиль, стоящий во дворе," - сообщает мобильный репортёр, запечатлевший действия мужчин на видео.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
19.10 12:35 | mreportertv
Любители острых ощущений прокатились на матраце по улицам Воронежа
563 1
26.07 20:30 | Klenika
В Новой Москве на стройке погибли четверо рабочих, отравившись газом
63 0
21.10 17:36 | alextsaryev99
Заброшенное строительство паркинга на Алтуфьевском шоссе
140 1
25.04 13:55 | natan
Рабочий, забравшись на стрелу строительного крана, требовал выплатить зарплату в Сургуте
54 0
10.09 21:33 | Roma1002
Воришка велосипедов в Москве попал в объектив видеонаблюдения