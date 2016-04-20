Автомобиль пробил стену и снёс барную стойку в ресторане США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:36
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На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как в помещение на скорости влетает легковушка. Машина таранит стену и сносит барную стойку, за которой сидят не ожидавшие такого развития событий люди. Обломки строительных материалов летят во все стороны. Посетители падают на пол. На мгновение все исчезает в облаке пыли.
Но по счастливой случайности страшное ДТП обошлось без жертв. Сообщается, что в результате тарана пострадали 10 человек, двое из них были доставлены в больницу. А за рулем автомобиля находилась женщина. Которая, по её словам, потеряла управление над транспортным средством, а также пробила ограждение и протаранила кафе на скорости около 40 км/ч. Теперь полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП.
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