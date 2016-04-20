Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль пробил стену и снёс барную стойку в ресторане США

Автомобиль пробил стену и снёс барную стойку в ресторане США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:36
  • 13
  • 0

"В здание будто бы попала бомба," - так комментируют очевидцы момент, в здание ресторан-бара врезался автомобиль. Инцидент произошёл в американском штате Мэриленд в минувший вторник.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как в помещение на скорости влетает легковушка. Машина таранит стену и сносит барную стойку, за которой сидят не ожидавшие такого развития событий люди. Обломки строительных материалов летят во все стороны. Посетители падают на пол. На мгновение все исчезает в облаке пыли.

Но по счастливой случайности страшное ДТП обошлось без жертв. Сообщается, что в результате тарана пострадали 10 человек, двое из них были доставлены в больницу. А за рулем автомобиля находилась женщина. Которая, по её словам, потеряла управление над транспортным средством, а также пробила ограждение и протаранила кафе на скорости около 40 км/ч. Теперь полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП.
  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

59 0
12:58 | mreportertv
Смертельное ДТП произошло на трассе М7 в Татарстане
52 0
26.10 13:21 | mreportertv
Автомобиль врезался в кафе в Набережных Челнах
20 0
24.10 12:29 | mreportertv
Туриста спасли в США с помощью вертолёта
27 0
13:29 | mreportertv
Неуклюжая автоледи разбила на парковке несколько машин
240 0
20.04.2016 13:56 | mreportertv
Влюблённая парочка не заметила дерзкого ограбления рядом с собой