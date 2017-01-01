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Главная  /  Репортажи  /  С 28 октября по 3 ноября, для строительства Кожуховской линии, будут временно закрыты станции метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники»

С 28 октября по 3 ноября, для строительства Кожуховской линии, будут временно закрыты станции метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:05
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Для строительства новой линии метро с 28 октября по 3 ноября будут временно закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект». Поезда будут курсировать только до станции «Выхино». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 5:30 утра. Для проезда пассажиров будут также организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта. Строительство новой Кожуховской линии метро – важнейший для москвичей и жителей Московской области транспортный проект, который соединит восточные и юго-восточные районы и создаст дополнительную связь с центром города. Ввод новой линии метрополитена снизит загрузку на дорогах, а значит улучшит и экологическую ситуацию в нашем городе. В ближайшие субботу и воскресенье, 28 и 29 октября, по Таганско-Краснопресненской линии за сутки пройдут 880 составов, что на 16 больше, чем в обычные выходные. А с 30 октября по 3 ноября ежедневно будут проходить по линии 1110 поездов вместо 1100 в обычные рабочие дни. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метро сообщают о том, каким транспортом можно воспользоваться в период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии Московского метро. Сотрудники центра раздают пассажирам листовки с альтернативными маршрутами и общей информацией, а также схемы метро. Помимо раздачи листовок в метро вывесили 600 информационных плакатов с альтернативными маршрутами. Из них 250 разместили на стациях Таганско-Краснопресненской линии, еще 350 – по 2 на остальных станциях.

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