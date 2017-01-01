50 человек были спасены из здания автокомбината из-за пожара на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 16:02

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50 человек были спасены в результате пожара в здании автокомбината на юге Москвы. Огонь вспыхнул в покрасочной камере здания, по адресу: ул. Кантемировская, д. 59А. Огонь быстро распространился на площади 200 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения в ходе тушения пожара спасли из здания порядка 50 человек. На место пожара прибыли 15 пожарно-спасательных подразделений. По предварительным данрым в результате пожара никто не пострадал..