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Столичные велопрокаты прекратят свою работу 1 ноября

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:18
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1 ноября возможно велопрокаты в столице закроются. Точное решение о закрытие будет принято 31 октября .

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