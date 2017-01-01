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Монтаж катка в ЦПКиО им. Горького в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:23
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Монтажные работы катка в ЦПКиО им.Горького идут полным ходом. Уже скоро горожане и гости столицы смогут покататься на коньках.

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