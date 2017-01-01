Репетиция зимы в парках столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:25

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В парка наблюдается встреча зимы и осени: еще не полностью облетели листья с деревьев покрытые снегом. Еще видна зелёная растительность утопающая в снегу.