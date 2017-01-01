Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Контейнеры с щебнем устанавливают в столице

Контейнеры с щебнем устанавливают в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:33
  • 20
  • 0

Контейнеры с щебнем устанавливают в столице: на дорогах, у остановок общественного транспорта, в парках.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
17:46 | Uwis
Первый двухэтажный поезд "Аэроэкспресс" сегодня торжественно отправили в первый рейс с Киевского вокзала
27 0
17:08 | tim777
Плотная облачность снизила видимость в столице