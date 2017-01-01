Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ремонтные работы пирса Большого Голицынского пруда

Ремонтные работы пирса Большого Голицынского пруда

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:38
  • 17
  • 0

У Большого Голицынского пруда ведутся работы по замене каменного ограждения пирса.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
17:46 | Uwis
Первый двухэтажный поезд "Аэроэкспресс" сегодня торжественно отправили в первый рейс с Киевского вокзала
16 0
16:50 | LaimeLaim
Уборка листьев и закрытие растений на зиму в парке им. Горького
47 0
06.09 16:56 | LaimeLaim
Чистка пруда от водорослей на Чистопрудном бульваре
32 0
15.10 16:59 | Uwis
Работы по замене электропроводки на Крымском мосту