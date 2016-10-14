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Главная  /  Репортажи  /  Уборка листьев и закрытие растений на зиму в парке им. Горького

Уборка листьев и закрытие растений на зиму в парке им. Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:50
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В парке им.Горького работники убирают опавшую листву. Растения прикрывают на зимний период тканью.

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