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Главная  /  Репортажи  /  Более 5 тысяч контейнеров с противогололёдными материалами стали устанавливать в Москве

Более 5 тысяч контейнеров с противогололёдными материалами стали устанавливать в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:20
  • 27
  • 2

В Москве будет установлено более 5 тысяч контейнеров с щебнем. С его помощью сотрудники комплекса городского хозяйства будут дополнительно обрабатывать дорожное покрытие против гололеда. Тары установят на тротуарах и транспортно-пересадочных узлах, рядом с подземными переходами, объектами социальной сферы и остановками общественного транспорта. Бригадам комплекса городского хозяйства предстоит дополнительно обрабатывать дорожное покрытие, используя противогололедный материал, во время осложнения погодных условий (например, во время ледяного дождя). В обязанности рабочих также входит регулярный обход закрепленных за ними территорий, чтобы своевременно находить и устранять очаги гололеда и пополнять контейнеры щебнем.

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Комментарии (2)

  • MR_Denis
    17:21
    7 или 8 уже репортаж про эти контейнеры за неделю
  • Max_019
    17:56
    Всем контейнеры)))
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