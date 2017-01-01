Более 5 тысяч контейнеров с противогололёдными материалами стали устанавливать в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 17:20

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В Москве будет установлено более 5 тысяч контейнеров с щебнем. С его помощью сотрудники комплекса городского хозяйства будут дополнительно обрабатывать дорожное покрытие против гололеда. Тары установят на тротуарах и транспортно-пересадочных узлах, рядом с подземными переходами, объектами социальной сферы и остановками общественного транспорта. Бригадам комплекса городского хозяйства предстоит дополнительно обрабатывать дорожное покрытие, используя противогололедный материал, во время осложнения погодных условий (например, во время ледяного дождя). В обязанности рабочих также входит регулярный обход закрепленных за ними территорий, чтобы своевременно находить и устранять очаги гололеда и пополнять контейнеры щебнем.