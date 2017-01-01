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До 30 октября перекрыто движение в 7-ом Ростовском переулке из-за работ по укладке асфальта

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:37
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7-й Ростовский переулок будет недоступен для автомобилей из-за укладки нового асфальта. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать для объезда Ростовскую набережную или улицу Плющиху. Перекрытие движения связано с укладкой асфальта в 7-м Ростовском переулке. Там снимут старое дорожное покрытие, укрепят бетонное основание и уложат новый асфальт в несколько слоев. Всего в переулке обновят более восьми тысяч квадратных метров проезжей части. Проезд по части 1-го Вражского переулка закроют для машин, чтобы могла проехать техника и был обеспечен подвоз строительных материалов. Объехать временно закрытый на ремонт 7-й Ростовский переулок можно будет по Ростовской набережной или Плющихе. Временные перекрытия автомобильного движения в центре Москвы вводятся только на тех улицах и в тех переулках, где из-за сложности укладки и выравнивания нового дорожного покрытия без ограничений нельзя обойтись. 7-й Ростовский переулок слишком узкий для одновременной работы строительной техники и проезда автомобилей. Сохранить по нему движение на время ремонта технически было невозможно.

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