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Вороны радуются первому снегу

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:43
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Вороны радуются первому снегу: кувыркаются, едят его, катаются с крыши.

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