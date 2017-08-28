ДТП в Серпухове. Дважды ударили и выбросили на встречку...

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Водитель за рулём грузового фургона, как обычно не обратил внимание на висящий перед ним знак STOP и продолжил движение не останавливаясь. Он врезался в проезжавший мимо синий автомобиль, который отбросило на стоящий рядом белый седан и выбросило на встречку... В пострадавшем автомобиле находилась женщина с ребёнком, помощь которым оказал экипаж "Скорой помощи". Перекрёсток улиц Чехова и Красноармейская, возле "Дома молитвы"