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ДТП в Серпухове. Дважды ударили и выбросили на встречку...

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
20:43
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Водитель за рулём грузового фургона, как обычно не обратил внимание на висящий перед ним знак STOP и продолжил движение не останавливаясь. Он врезался в проезжавший мимо синий автомобиль, который отбросило на стоящий рядом белый седан и выбросило на встречку... В пострадавшем автомобиле находилась женщина с ребёнком, помощь которым оказал экипаж "Скорой помощи". Перекрёсток улиц Чехова и Красноармейская, возле "Дома молитвы"

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