Вокруг парка "Зарядье" демонтировали строительные ограждения

Автор: tim777 Дата публикации: 20:42

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Строительный забор, установленный по периметру «Зарядья», демонтировали. Теперь попасть на уличную территорию парка посетители могут со всех сторон и в любое время суток. Прежде вход был возможен только с Москворецкой улицы, а выйти из парка можно было в разных его точках. «Ограждение было временной мерой. Оно помогало нам отрегулировать потоки посетителей в первые месяцы работы “Зарядья”, когда большое количество горожан и туристов хотели посмотреть новый парк. Сейчас уличное пространство стало свободным, круглосуточным, как это и было изначально предусмотрено в концепции парка. Павильоны продолжат работать в прежнем режиме — с 14:00 до 20:00 по понедельникам и с 10:00 до 20:00 в остальные дни», — рассказал директор «Зарядья» Павел Трехлеб. Парк продолжает развиваться и становится более удобным для посетителей. Парковка на 430 машино-мест начала работать 23 октября. По просьбе гостей была улучшена система навигации — несколько десятков временных табличек с указателями разместили в разных частях «Зарядья». Изначально они не были там предусмотрены. Теперь временные таблички заменят на постоянные. Для того чтобы посетители могли самостоятельно изучать растения «Зарядья», в ноябре парк запустит мобильное приложение.