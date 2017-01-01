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Весь день с небольшими перерывами в Москве идет дождь

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:42
  • 24
  • 1

Весь день с небольшими перерывами в Москве идет дождь.

  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • Uwis
    20:36
    Поменяйте, пожалуйста, дождь на снег.
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