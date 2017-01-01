"Ваз-2101" "припарковали" посреди проезжей части в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 21:56

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Курьёзное событие произошло 27 октября вечером в центре Москвы. На улице Большая Ордынка прямо посреди проезжей части припарковали раритетный "Ваз-2101", именуемый в простонародии - копейка. Инцидент произошел возле дома №7. Двигавшийся "Ваз" внезапно остановился во втором ряду и дальше уже продолжить путь не смог. В салоне автомобиля находились молодые люди, которые ничего не стали предпринимать, чтобы каким-то образом обозначить свое транспортное средство на дороге, а наоборот выключили все световые приборы и просто оставались стоять посреди дороги. Стоит отметить, что инцидент произошел неподалеку где улица делает плавный поворот. Автомобильный поток, двигавшийся со светофора был вынужден маневрировать и объезжать внезапное препятствие в самый последний момент. К счастью скорость автомобилей была невысока и они успевали разъезжаться. А тем временем "копейка" оставалась на незапланированном приколе. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки, когда мимо проходили трое рабочих, которые предложили горе-водителю свою помощь. После того когда они толкнули автомобиль, он наконец-то завёлся и смог продолжить движение. Остаётся загадкой и комичным итогом, то на что рассчитывал вообще водитель "копейки" остановив, пусть даже и из-за неисправности свое авто. И что произошло бы с ним далее, если он не сделал ровным счетом ничего для того чтобы обозначить свою внезапную аварийную остановку, и сколько бы так простоял если бы не отзывчивые рабочие, которые по воле случая там оказались в тот момент.