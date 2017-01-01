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Главная  /  Репортажи  /  Зарядье без границ! В парке убрали строительное ограждение

Зарядье без границ! В парке убрали строительное ограждение

Автор:
Sargo
Дата публикации:
27.10 23:59
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Забор убрали! Теперь в «Зарядье» можно попасть круглосуточно и с любой стороны.

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