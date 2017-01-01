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Объявления о временном закрытии участка фиолетовой ветки

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:40
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  • 0

Объявления о временном закрытии участка фиолетовой ветки на станциях Московского метро.

  • 14
  • 0

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