На улице Шухова сгорела "ГАЗель", пострадал один человек

Автор: AlexandrAndryushin Дата публикации: 00:51

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На улице Шухова, д. 11 на юге Москвы сгорела "ГАЗель", пострадал один человек, его госпитализировали в больницу с ожогами.