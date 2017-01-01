На юге столицы на улице Шухова сгорела "ГАЗель", пострадал один человек

Автор: kamal001786 Дата публикации: 01:42

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На улице Шухова, д. 11 на юге Москвы сгорела "ГАЗель", пострадал один человек, его госпитализировали в больницу с ожогами.