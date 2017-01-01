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Главная  /  Репортажи  /  На юге столицы на улице Шухова сгорела "ГАЗель", пострадал один человек

На юге столицы на улице Шухова сгорела "ГАЗель", пострадал один человек

Автор:
kamal001786
Дата публикации:
01:42
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На улице Шухова, д. 11 на юге Москвы сгорела "ГАЗель", пострадал один человек, его госпитализировали в больницу с ожогами.

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