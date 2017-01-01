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Ночной пожар в подмосковной Коломне

Автор:
Anton.Kolmykov
Дата публикации:
02:15
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В переулке Левшина в городе Коломне Московской области ночью сгорел дом.

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