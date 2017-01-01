ДТП в Серпухове. Рванул на красный и ударил с разворотом (камера наблюдения)
- Автор:
- serpvideo.ru
- Дата публикации:
- 02:20
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Автолюбитель на Lada Largus бесстрашно рванул на красный и врезался в проезжавший мимо Mercedes, развернув его на 180 градусов... Пострадавший после разворота задел тёмный автомобиль, остановившийся на пешеходном переходе. В ролике записан оригинальный звук происходящего с использованием встроенного в камеру микрофона.Россия, Московская область, Серпухов, улица Володарского
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