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ДТП в Серпухове. Рванул на красный и ударил с разворотом (камера наблюдения)

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
02:20
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Автолюбитель на Lada Largus бесстрашно рванул на красный и врезался в проезжавший мимо Mercedes, развернув его на 180 градусов... Пострадавший после разворота задел тёмный автомобиль, остановившийся на пешеходном переходе. В ролике записан оригинальный звук происходящего с использованием встроенного в камеру микрофона.

Россия, Московская область, Серпухов, улица Володарского

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