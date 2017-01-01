Всю ночь на северо-западе столицы шёл слабый снег

Автор: mars66 Дата публикации: 03:58

15

15 0

Всю ночь на северо-западе Москвы шёл слабый снег. Ложась на землю он местами таял, а местами образовывал небольшие сугробы.