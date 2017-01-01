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Всю ночь на северо-западе столицы шёл слабый снег

Автор:
mars66
Дата публикации:
03:58
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Всю ночь на северо-западе Москвы шёл слабый снег. Ложась на землю он местами таял, а местами образовывал небольшие сугробы.

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